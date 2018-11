Cala il sipario a Roccastrada su “1968 – Niente come prima”: due libri chiudono il progetto

ROCCASTRADA – Doppio appuntamento a Roccastrada per chiudere il progetto “1968 – Niente come prima”. Giovedì 22 novembre la biblioteca comunale “Antonio Gamberi” ospiterà la presentazione del libro “Risalire il pendolo” di Stefano Pelli, alla presenza dell’autore, mentre venerdì 23 novembre sarà la volta del libro “Roberto Ferretti e il ’68 in Maremma”, in compagnia di Paolo Nardini, Valerio Fusi, Flavio Fusi e Piergiorgio Zotti. Entrambi gli appuntamenti inizieranno alle ore 17.

Il progetto “1968 – Niente come prima” conta sul finanziamento della Regione Toscana nell’ambito del bando “La cooperazione: una strategia diffusa per la qualità dei servizi delle reti documentarie toscane per l’anno 2018” e coinvolgerà fino alla fine del mese di novembre i Comuni e le biblioteche comunali di Arcidosso, Castiglione della Pescaia, Manciano, Massa Marittima, Orbetello, Roccastrada e Scarlino. Il progetto è stato arricchito dalla mostra fotografica itinerante “Il Sessantotto – Immagini di una stagione pisana”, che nei mesi di ottobre e novembre ha fatto tappa a Castiglione della Pescaia, Castel del Piano, Roccastrada e Scarlino.