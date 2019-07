Caccia al tesoro al museo per le “Notti dell’Archeologia”

GROSSETO – Per le Notti dell’Archeologia organizzate in collaborazione con la Regione Toscana, continuano gli eventi al Museo Archeologico e d’Arte della Maremma (Maam), Piazza Baccarini a Grosseto. Giovedì 18 luglio in occasione della Notte Bianca dello sport il Museo propone alle ore 21,30 la caccia al tesoro per bambini dai 7 ai 12 anni “Cerca l’atleta che c’è in te” un divertente percorso dedicato allo sport nell’antichità.

Attraverso una caccia al tesoro fra i reperti della collezione museale, scopriremo insieme quali erano le discipline praticate, dove si disputavano le gare più importanti, dove si allenavano gli atleti e cosa ricevevano in premio i vincitori. L’iniziativa è a cura del personale del Maam. Massimo 15 bambini. Gradita la prenotazione.

Sempre alle ore 21:30, per gli adulti visita guidata alla mostra evento “Oltre il Duomo”, allestita nelle sale del museo al costo ingresso 1 euro.

Vi ricordiamo che il Maam nei mesi di luglio ed agosto resterà aperto il giovedì, il venerdì e il sabato con orario serale dalle 21,00 alle ore 23,00. Approfittatene per visitare la mostra: “Oltre il Duomo. Il pozzo ipogeo e le sue ricchezze”. Informazioni e prenotazioni: tel.0564488752-760. Info sul programma delle Notti dell’Archeologia: www.museidimaremma.it.