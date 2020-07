Caccia ai fantasmi in biblioteca: appuntamento con la magia

FOLLONICA – Secondo appuntamento con l’Acchiappa fantasmi, lunedì 27 luglio spettacoli ore 18.30 – 19 – 19.30 – 21.15 -21.45 e La magia della biblioteca, per la regia e la drammaturgia di Federico Guerri, con Benedetta Rustici e Lorenzo Scribani.

La Biblioteca della Ghisa – ex forno e officina, ex casa dei fonditori – è la casa delle storie di Follonica, piena di libri divertenti e misteriosi e storie di ogni epoca. Alla ricerca di un Cicerone piuttosto originale (e con la facile tendenza alla rima) i nostri acchiappa fantasmi sentiranno parlare i volumi e si faranno un nuovo amico originale e rinascimentale.

A ognuno dei partecipanti saranno fornite un paio di cuffie a induzione ossea e un dispositivo radio (i dispositivi offriranno così un ascolto immersivo: i bambini potranno udire tridimensionalmente e in contemporanea sia i suoni attraverso le cuffie, sia i racconti degli attori durante il corso della visita, andando a vivere una vera e propria realtà aumentata). Il percorso avrà durata massima di venticinque minuti (10 bambini per ogni replica, cinque repliche per ogni visita).

Ingresso 5 euro (ingresso gratuito per eventuale accompagnatore)

Biglietteria e prenotazioni:

MUSEO MAGMA: interno ex ilva, tel. 0566.59027 Martedì, giovedì, venerdì e sabato: 17:30 / 23:30 Mercoledì e domenica: 9:0 / 12:30 – 16:30 / 19:30

BIGLIETTERIA TEATRO: il giorno dello spettacolo, dalle ore 20

Tutte le info al sito http://www.comune.follonica.gr.it/leopolda/.