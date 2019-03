“Cabaret Sacco e Vanzetti”, a teatro l’immigrazione è tutta da ridere

PITIGLIANO – Ultimo spettacolo della stagione teatrale di Pitigliano, domenica 31 marzo, alle 17,30, al Teatro Salvini va in scena “Cabaret Sacco e Vanzetti” di Michele Santeramo con Raffaele Braia e Valerio Tambone per la regia di Gianpiero Borgia.

Lo spettacolo racconta la storia, ambientata nel secolo scorso, di Bartolomeo e Nicola, due anarchici italiani immigrati negli Stati Uniti transitati da Ellis Island come tanti giovani che oggi emigrano dai loro Paesi e transitano a Lampedusa. I due, un pescivendolo e un calzolaio, cadono in un circo mediatico e giudiziario che si conclude con la loro morte e la gloria postuma. Le migrazioni, il pregiudizio razziale e l’intolleranza, la giustizia, sono temi che attraversano la contemporaneità e scuotono la coscienza di tutti. Lo spettacolo vuole anche parlare “al mondo” di due persone, due sognatori innamorati, come tutti della vita, con le loro speranze, la loro riservatezza, la loro musica, le differenze caratteriali, la quotidianeità.

La stagione teatrale di Pitigliano è stata promossa dal Comune con la collaborazione di Caffeina.

Costo biglietti: intero platea 12 euro; ridotto platea 10 euro; intero galleria 10 euro; ridotto galleria 8 euro. Under 12: 4 euro.

Biglietti per gli spettacoli riservati alle scuole: 3 euro. Prevendita biglietti a Iat ufficio turistico di Pitigliano 0564 617111 – 350 0382685 il martedì ore 10-12; il giovedì ore 15 – 17; il venerdì ore 10 -12.

E’ possibile acquistare i biglietti anche al teatro Salvini il giorno prima degli spettacoli ore 10:30-12:00 e 15.30-18:00.