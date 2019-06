“Cabaret In-canto”: sul palco della Cava uno spettacolo di teatro-televisione-canzone

GROSSETO – I fenomeni italiani del nostro tempo diventano protagonisti di uno spettacolo di teatro-televisione-canzone venerdì 21 giugno, alle 22 alla Cava di Roselle (Grosseto). Con “Cabaret in-canto” Paolo Mari e Cosimo Postiglione danno vita a uno spettacolo divertente e dissacrante, che mostra le caratteristiche – e le storture – della nostra società.

Ogni personaggio portato sul palco parla il proprio dialetto e mostra al pubblico il suo lato più profondo e difettoso attraverso un genere, che i due artisti definiscono “teatro-televisione”, che attraverso i monologhi originali di Postiglione porta in scena le caratteristiche dell’Italia alternate alle musiche della televisione in bianco e nero: da Enzo Jannacci a Rita Pavone, da Renato Rascel e Giorgio Gaber passando per i molti altri e cantautori che hanno segnato l’epoca del cabaret e dell’avanspettacolo nella storia della Rai.

“Cabaret In-canto” è scritto ed interpretato da Cosimo Postiglione, con musiche arrangiate ed eseguite da Paolo Mari.

Il programma dei prossimi giorni

La settimana della Cava di Roselle prosegue con la musica di “Tre pazzi avanti”, sabato 22 giugno, e la partecipazione straordinaria di David Vegni. Tutte le serate sono a ingresso libero.

La Cava di Roselle è aperta dalle 19.30. Per informazioni e prenotazioni: www.cavaroselle.net – 348 4800409