Burraco e Musica da ripostiglio per il fine settimana di Insieme in rosa

FOLLONICA – Musica, scienza, buon cibo e divertimento saranno protagonisti nel fine settimana benefico promosso da Insieme in Rosa onlus. Il programma comincia da Follonica il venerdì 18 ottobre quando alle 21, all’associazione Auser “I tre saggi”, nella zona commerciale della 167 Ovest ci sarà il torneo di beneficenza a coppie “Burraco in Rosa” organizzato dall’Aps Burraco Follonica in collaborazione con le “fatine” della città del Golfo. La manifestazione comincerà alle 19,15 con l’apericena delle “fatine” di Pian d’Alma.

Sabato 19 ottobre, nella sala del consiglio di Castiglione della Pescaia, ci sarà la tavola rotonda “Sotto il segno dei pesci”, alle 17. A relazionare su importanti tematiche saranno: Alessandra Buonavia, responsabile sezione mammografica, Valentina Culicchi responsabile del reparto nutrizione al “Misericordia”, Paola Muti medico M. C. master University Ontario Canada, Ilaria Pastina medico oncologo, Marcello Armellini vicepresidente Fredditalia, Adolfo Ciampoli presidente associazione Pescatori Castiglionesi, Roberto Manai responsabile federpesca Toscana e Liguria. Alle 20,30 la serata proseguirà con il Gala Dinner all’Hotel Miramare di Castiglione in compagnia della nota band locale “Musica da Ripostiglio” composta da Luca Pirozzi (chitarra e voce), Luca Giacomelli (chitarra), Raffaele Toninelli (contrabbasso), Emanuele Pellegrini (percussioni).

Annullato a causa del maltempo previsto per domenica 20 ottobre “Moto e Vespa day”, l’iniziativa organizzata dal locale Vespa club. Ricordiamo che tutto il ricavato delle iniziative sarà interamente devoluto a Insieme in Rosa onlus.