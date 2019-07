“Buriano jazz nel torrione”: Jw Orchestra e Lorenza Baudo insieme in concerto

BURIANO – Domenica 28 luglio a Buriano, dalle ore 21,30, serata musicale con lo spettacolo “Buriano jazz nel torrione”, organizzato dal Comitato festeggiamenti di Buriano con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia.

L’evento prevede una scaletta di ben 18 brani, alcuni cantati e altri strumentali, che saranno eseguiti dalla Jw Orchestra con la voce della cantante Lorenza Baudo, che si esibiranno di nuovo insieme dopo gli eventi all’interno della biblioteca comunale di Massa Marittima e alla Fondazione Il Sole. Uno spettacolo che coinvolgerà ben nove tipi di strumenti diversi: tromba, trombone, sassofono, clarinetto, flauto traverso, chitarra, pianoforte, basso e batteria, guidati dal direttore Michele Makarovic.

Tra i brani interpretati ci saranno Over the rainbow, Feel so good, Blue moon, Summertime, The way we were, ma anche un medley delle canzoni della grande Mina.