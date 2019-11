Buon compleanno Casa del quartiere: tutti gli appuntamenti tra letture, laboratori e musica

GROSSETO – Si festeggia sabato 16 novembre il compleanno della Casa del Quartiere di piazza Pacciardi a Grosseto. Il locale che unisce la libreria QB, White Cafè e il laboratorio di ceramica Mivà, nato grazie al progetto Pop Up, continua le sue attività e per il suo primo anno di vita ha in serbo diverse iniziative.

Si inizia alle 17 con le letture legate all’iniziativa “Resistenza elettrica”, promossa dall’Arci in tutta Italia, a sostegno dei presidi di cultura e socialità nei quartieri difficili del nostro Paese. L’iniziativa coinvolge numerosi circoli, convinti dell’importanza della promozione culturale e che la reazione securitaria rischi solo di svuotare i quartieri. Oltre alla solidarietà e vicinanza per gli attentati recenti che hanno coinvolto La pecora elettrica e il bar Baraka a Roma, l’intento è quello di agire e sostenere i presidi sociali e culturali sui territori. La lettura avrà la durata di un’ora e ognuno potrà portare un testo a propria scelta. Se non fosse possibile leggere tutti i testi, ci saranno altri appuntamenti cadenzati nelle prossime settimane che coinvolgeranno anche la Libreria delle Ragazze.

Alle 18 Letizia Rubegni, l’illustratrice grossetana che recentemente ha lavorato a due libri di Gianni Rodari: “La volpe fotografa” e “Cento Rodari”, quest’ultimo realizzato per celebrare il centenario della nascita del grande scrittore per ragazzi. Entrambi i libri sono pubblicati con EL Einaudi Ragazzi. Letizia Rubegni ha illustrato il libro “Attenti ai lupi. Le sette storie più spaventose dei fratelli Grimm”, scritto da Baccalario e Morisonotto, edito da DeAgostini e ha vinto il premio “Illustratore dell’Anno” di Città del Sole realizzando il Calendario Ambarabacciccicoccò 2019. A seguire una presentazione del laboratorio di origami che partirà a breve insieme a Mivà con la realizzazione di due semplici origami.

A seguire, intorno alle 20, i Dirotta su Cupi in concerto, con il loro omaggio ai cantautori e alle loro canzoni meno conosciute.

In questi giorni inoltre sarà possibile visitare nei locali della Casa del Quartiere l’esposizione artistica di Angelo Rossi.