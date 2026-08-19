MONTEMERANO – Si ripete anche quest’anno la cena estiva a Montemerano per raccogliere fondi per l’associazione Il sogno di Nidia, che supporta ragazzi con disabilità verso una vita più autonoma e inclusiva. Sabato 22 agosto a partire dalle 20, nella nuova location del campo sportivo Palazzi, tutti a tavola per una serata conviviale con bontà a chilometro zero in un clima amichevole, folkloristico e divertente, che sarà animato anche dalla musica dal vivo di Daniele.

Importante il supporto del Comune di Manciano e della Fondazione Cf Firenze della serata e degli sponsor Antonio Camillo vini di territorio, Campagna amica Grosseto, Agriturismo Poggio del Drago, Fattoria il Torrione, Villa Acquaviva, Cantina Vignaioli Scansano, Mercatissimo, Bar Ristoro Cascate del Mulino Saturnia, Podere Santa Croce e Caseificio Sociale Manciano.

Per info e contatti Graziana 349 6923502.