“Buchi neri, mostri dell’universo”: la conferenza all’Unitre

GROSSETO – L’astronomia come tema di grande interesse e di estrema attualità. Materia di studio ai corsi Unitre, sarà al centro della conferenza indetta dall’associazione giovedì 13 febbraio alle 18 presso l’Aula Magna Unitre in via Garibaldi 19.

Noto studioso e insegnante di astronomia, nonché appassionato scrittore e docente Unitre, Pier Luigi Genovese intratterrà corsisti e persone interessate su un tema molto speciale: “Buchi neri, mostri dell’universo”. Una ricerca di notevole vastità e competenza su un argomento che continua a provocare curiosità e discussioni nel mondo. Introduce la presidente dell’Unitre Grosseto, Giuseppina Scotti.