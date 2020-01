“Bubbles on ice” a Aurelia Antica: gran finale sulla pista di ghiaccio

GROSSETO – La pista di pattinaggio su ghiaccio di Aurelia Antica è stata un grande successo per tutto il periodo natalizio e oltre. E per dare l’arrivederci alla prossima stagione, il centro commerciale offre a tutti – grandi e piccoli – una giornata di festa con “Bubbles on ice”.

L’appuntamento è per domenica 26 gennaio alle 17: alla pista di pattinaggio, l’unica di vero ghiaccio a Grosseto, andrà in scena la magia delle bolle di sapone con uno spettacolo da non perdere. In caso di pioggia, invece, tutti in galleria per uno spettacolo di giocoleria.

Il modo migliore per salutare la grande novità dell’inverno 2019/2020 a Aurelia Antica: un’attrazione che ha fatto divertire tutti con pattini e slittini, a suon di musica e sotto luci multicolori, con tanti ospiti d’eccezione, dalla campionessa Valentina Marchei ai protagonisti di Frozen.

Ma il divertimento non è finito: anche nell’ultima giornata di apertura, la pista di pattinaggio resterà aperta dalle 10 alle 23, con sconti per i possessori di Carta Conad e per i clienti dei negozi di Aurelia Antica Shopping Center.