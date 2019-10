“Brucia la voglia di vivere”: Monica Mondo e Lorella Ronconi dialogano agli Industri

GROSSETO – Monica Mondo, giornalista, autrice e conduttrice di Tv2000; Lorella Ronconi, poetessa ed impegnata da anni, in modo attivo, per il superamento delle barriere architettoniche e culturali, per i diritti delle persone disabili, per abbattere retaggi, luoghi comuni e stereotipi. Saranno loro le protagoniste della serata intitolata “Brucia la voglia di vivere”, in programma lunedì 21 ottobre alle 21, al teatro degli Industri (ingresso libero).

L’iniziativa è uno degli appuntamenti della “Settimana della bellezza” 2019 dedicata a “la forza della parola”. E chi meglio di una giornalista e di una donna che, pur vivendo una grave disabilità, ha fatto dell’impegno, anche attraverso la parola e la poesia, il suo personale profilo di testimonianza civile nel mondo, per parlare della forza della parola?

Sul palco degli Industri, insieme a Mondo e Ronconi anche i musicisti grossetani Alessandro Golini e Paolo Battistini, una scuola di danza e il giovane cantautore grossetano Alessandro Bigozzi, a contrappuntare con la musica e la danza il dialogo fra Monica e Lorella.

Tutto il programma e i singoli eventi su:

www.diocesidigrosseto.it

facebook: @settimanadellabellezzagrosseto

Instagram: @diocesigrosseto

Per info: progettoculturale@diocesidigrosseto.it; info@diocesidigrosseto.it