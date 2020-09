Brividi gialli, birra e letteratura ad alta tensione in piazza Pacciardi: il primo incontro con Carlotta Fruttero

GROSSETO – Si inaugura mercoledì 30 settembre alle 18.00 in piazza Pacciardi il ciclo di incontri dal titolo “Brividi gialli – Birra e letteratura ad alta tensione” a cura dello scrittore grossetano Carlo Legaluppi in collaborazione con la libreria QB Viaggi di carta.

Il primo appuntamento è con Carlotta Fruttero che racconterà i gialli di Fruttero e Lucentini. In particolare si parlerà de: “La donna della domenica”, “Enigma in luogo di mare” e “Donne informate sui fatti”. L’iniziativa avrà cadenza mensile e questo primo incontro si svolgerà in piazza. Nell’occasione il bar QuandoBasta abbinerà una birra speciale.

Gli altri incontri sono previsti il 28 ottobre con Antonio Fusco e il suo libro “La stagione del fango – Inferno per il commissario Casabona”, poi mercoledì 25 novembre con Riccardo Bruni e “Ancora un giro di blues” e infine il 16 dicembre Fabio Mundadori racconta il suo libro “L’altra metà della notte – Bologna non uccide”.