“Braccata rosa”: dimostrazione di caccia al cinghiale tutta al femminile. Come partecipare

BRACCAGNI – Nel contesto del Game Faire Italia, uno dei più importanti appuntamenti fieristici a tema caccia, pesca e outdoor d’Italia che si svolgerà al Centro Fiere del Madonnino a Braccagni (Grosseto) il 6,7 e 8 settembre, il gruppo delle cacciatrici della Federcaccia di Grosseto ha organizzato una giornata conoscitiva per illustrare una piccola parte del mondo venatorio a chi non lo conosce, con particolare riferimento alle donne non cacciatrici.

La “Braccata rosa”, braccata al cinghiale dimostrativa, senza armi, si svolgerà sabato 7 settembre al di fuori della fiera, in un recinto dedicato all’interno dell’azienda agrituristico venatoria “Campo alla Pigna” di Ribolla. I partecipanti saranno accompagnati dalle donne di Federcaccia e da un gruppo di cacciatori di cinghiale che illustreranno loro tutte le fasi dello svolgimento di una vera braccata. Il momento clou sarà quello in cui gli animali selvatici saranno individuati dai cani che li spingeranno fuori dalla macchia mediterranea rendendo possibile il loro avvistamento in tutta sicurezza da appostamenti rialzati. Al termine, come da copione di una vera braccata maremmana, la cena alla casa di caccia nel bosco.

La “Braccata rosa” è riservata a tutte le donnenon in possesso di licenza di caccia e senza armi.

Programma

ore 16 – Ritrovo all’Info point Game Fair

ore 16.30 – Partenza verso luogo di destinazione in località Ribolla (Roccastrada)

Ore 17 – “Stesa” delle poste e inizio Braccata

Ore 19 – “Rialto” e merenda-cena

Quota partecipazione 20 euro che comprende copertura assicurativa, ingresso a Game Fair e merenda-cena.

I posti sono limitati, iscrizioni aperte fino al 25 agosto chiamando il 3395916437 – 3381381341 – 3341178285.