BottEqua festeggia i 20 anni del commercio equo e solidale in Maremma

GROSSETO – Venti anni di BottEqua, un traguardo importante per la bottega del commercio equo e solidale di Grosseto che ha deciso di festeggiare, sabato 1 giugno, questo anniversario tra la libreria QB Viaggi di carta e la parrocchia del Cottolengo, dove si terrà una cena a base di prodotti locali e del commercio equo.

Alle 18, alla libreria di piazza Pacciardi, Marco Bindi del Comitato progetti di Altromercato farà conoscere la realtà dei produttori del commercio equo e solidale, con i quali sono nati progetti di sviluppo in vari Paesi del sud del mondo. Alle 20, invece, inizierà la cena nei locali della parrocchia del Cottolengo (per prenotazioni contattare il numero 3335943832).

“L’8 giugno 1999 – raccontano dalla bottega – apriva a Grosseto la prima Bottega del commercio equo e solidale. Un piccolo locale, in via Trento, pochi volontari, tanto entusiasmo. In poco tempo esplose l’interesse di molti cittadini verso questa nuova forma di ‘consumo’ che permetteva di acquistare prodotti di altissima qualità e allo stesso tempo di contribuire alla giustizia e alla solidarietà con gli ultimi della terra. Lo slogan di quegli anni era questo: ‘Un altro mondo è possibile anche con il Commercio Equo e Solidale’. Furono tempi di crescita, lo spazio diventava stretto. Così i volontari decisero di trasferirsi in un ambiente più grande, in Via Adamello, con grandi vetrine, un ricco assortimento di prodotti, un notevole incremento delle vendite e non solo”.

“Iniziò l’impegno anche nelle scuole, le proposte di eventi culturali, fu stipulato un protocollo di intesa con l’Amministrazione Comunale, iniziò la collaborazione con Enti e Associazioni, con la partecipazione a Festambiente, a feste patronali e parrocchiali anche fuori Grosseto, fu anche collocato un distributore automatico equosolidale in un Istituto Superiore della città”.

“Il passo ulteriore – continuano dalla Bottega – per ampliare la visibilità della bottega, fu lo spostamento in centro, in viale Ximenes, dove ancora si trova la BottEqua. Un grande locale pieno zeppo di prelibatezze alimentari, in massima parte bio, dallo zucchero di canna al cioccolato, dalle tisane alle spezie, dai numerosi tipi di tè e caffè, con mille profumi accattivanti, così come sono accattivanti i colori e le forme dei tanti oggetti nati dalle mani degli artigiani dei vari paesi del Sud del mondo, che, a volte in modo incredibile, sanno dare forma a vere opere d’arte, a partire dai materiali più poveri, come la juta, la creta, la pietra, il legno, le foglie di palma”.

“Il commercio equo adesso è molto più conosciuto – concludono dalla Bottega equo e solidale grossetana – è ora presente anche nella grande distribuzione, la gamma dei prodotti si è ampliata, è sempre viva la curiosità dei clienti. La BottEqua vorrebbe continuare ad essere per la città un segno e una testimonianza di come il consumatore può diventare attore delle sue scelte, contribuendo con i suoi acquisti, a creare un’economia alternativa, basata sull’equo compenso di chi lavora, sul rispetto dell’ambiente, sulla solidarietà sociale”.