Boccheggiano celebra la farina di castagne: due giorni di iniziative da non perdere

BOCCHEGGIANO – Appuntamento sabato 9 e domenica 10 febbraio a Boccheggiano nel Comune di Montieri per l’edizione 2019 del Premio nazionale dedicato alle migliori farina di castagne.

Il ricco programma prevede una serie di iniziative dedicate alla degustazione, ma anche alla cultura e alla musica.

Ecco il programma completo. Sabato 9 febbraio si parte alle 16 al teatro comunale con Alberto Malton dell’Università di Firenze. Tema dell’incontro di “Castagneti da frutto: come recuperarli, come gestirli, come impiantarne di nuovi”. Interverrà anche Andrea Vannini dell’Università degli Studi della Tuscia “Emergenze fitosanitarie in castanicoltura: impatto e opportunità di lotta”.

Alle 19,30 spazio al gusto con l’apertura dei Risotranti (La tana del lupo, Il Gabellino, La Ciottolona), che proporranno piatti e ricette dedicati alla castagna. Alle 21,30 musica dal vivo con il gruppo “country” “Moonshine Distillers”.

Domenica 10 febbraio la giornata inizia alle 11 con la riunione della commissione per la graduatoria finale delle farine. Alle 13 nuovo appuntamento nei ristoranti del paese per degustare i piatti a base di castagne e farina di castagne. Alle 15,20 intervento della dottoressa Patrizia Salusti sulle “Le potenzialità della castagna in uno scenario di “moderna” valorizzazione”. Alle 16 poi la pubblicazione della graduatoria e la premiazione della migliore farina di castagne da parte del sindaco del comune di Montieri Nicola Verruzzi.

Ulteriori informazioni: www.turismomontieri.it

