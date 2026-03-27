GROSSETO – Due serate di musica dal vivo al Circolo Arci Khorakhané.

Si parte venerdì 27 marzo quando il circolo ospiterà sul proprio palco il ritorno di Elli de Mon, affermata polistrumentista e protagonista della scena one woman band blues.

Artista dallo stile inconfondibile, Elli de Mon costruisce le sue performance combinando chitarra, grancassa, rullante e sonagli, dando vita a un sound ruvido e ipnotico, tra garage blues e suggestioni psichedeliche. La sua musica affonda le radici nella tradizione di grandi interpreti come Bessie Smith, Fred McDowell e Son House, rielaborata in chiave personale e contemporanea. Nel corso della sua carriera ha calcato palchi in tutta Europa, partecipando a festival e trasmissioni radiofoniche in Paesi come Spagna, Francia, Germania, Belgio, Svizzera, Regno Unito e Serbia, consolidando una reputazione internazionale nel circuito blues indipendente.

Ad aprire la serata sarà Agata, giovane cantautrice capace di raccontare con intensità il quotidiano attraverso brani nati tra riflessioni intime, viaggi e suggestioni personali.

L’appuntamento è fissato per le 22:30. L’ingresso ha un costo di 5 euro ed è riservato ai soci Arci.

Sabato 28 marzo alle ore 22:30 sarà invece una serata speciale in compagnia di Rastablanco & Jump (Radici nel Cemento). Un viaggio musicale che racconta 30 anni di storia dei Radici nel Cemento attraverso un repertorio acustico sorprendente e inedito: intrecci di chitarre e armoniche, atmosfere intime e raccolte, e tributi agli artisti che ne hanno segnato il percorso.

Il reggae resta il filo conduttore, ma si veste di nuove sfumature, lontano dai grandi palchi e più vicino alle emozioni. Ingresso 10€ (riservato ai soci Arci).