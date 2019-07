Black music, lirica e teatro nelle serate di Marina e Principina

MARINA DI GROSSETO – Il 30 luglio, nell’area del Beach Contest a Marina di Grosseto, andrà in scena il concerto “Man in blues experience”a partire dalle 21,30.

La storia dei Man in Blues nasce nel 1980 quando John Landis firma un film destinato a divenire leggenda: The Blues Brothers, la storia di due fratelli in missione per conto di Dio.

In questi anni i “Man in Blues” prima, ed i “Man in Blues Experience” oggi, si sono cimentati per far rivere il sound della black music degli anni ’60 e ’70, introducendo nel tempo anche nuovi elementi, nuovi colori, ma rimanendo sempre fedeli il più possibile ai loro beniamini ispiratori, Joliet Jake ed Elwood Blues, i Blues Brothers.

I Man In Blues Experience o MIB EXp sono così composti: Sgt Pizzo (Francesco Giannini) voce, chitarra e armonica; Mighty Mark oberheim e piano; Robert Turner basso; Miguelito Santiago batteria; Sir Archibald McCoy tromba; Maxwell Wars sax; Albert Malone trombone.

Il 31 luglio, sempre nella stessa location, Giacomo Moscato con il teatro ci delizierà con una straordinaria interpretazione. Lo spettacolo “Metteva l’amore sopra ogni cosa” prende spunto dal romanzo di Fulvia Perillo. Lo spettacolo sarà accompagnato dal duo acustico di Elga Ermini e Tiberio Crea.

Il 2 agosto, a Principina a mare, Concerto lirico “Emozioni d’estate” per il festival Cromatica.