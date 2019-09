“Black and white”: l’Overtones sax quartet” in concerto a Marina

MARINA DI GROSSETO – Sabato 28 settembre, “Overtones sax quartet” con “Black and white” in concerto al Piccolo Auditorium San Rocco di Marina di Grosseto, in via Granducato di Toscana. Lo spettacolo è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Apertura dell’auditorium alle 18 e inizio alle 18.30.

“Overtones Sax Quartet” nasce nel 1991 in nome dell’amicizia e della voglia di fare musica. Così, da oltre 20 anni di ininterrotta attività, questa formazione dimostra come si possa far musica per passione, conciliando l’aspetto professionale al piacere dell’amicizia e dello stare insieme, provando emozioni ed atmosfere sincere e coinvolgenti, da condividere in modo semplice e spontaneo con gli ascoltatori.

In tanti anni di concerti in Italia e all’estero, si è potuto dar vita ad un ampio repertorio, dai brani originali, alle trascrizioni, spaziando in tutti i generi musicali dalla musica barocca, classica, pop e jazz, dove si richiedono capacità poliedriche, (qualità importanti per chi suona questo tipo di strumento) con una costante e attenta ricerca di nuove proposte che ben si prestano a questa versatile formazione. I componenti dell'”Overtones sax quartet” sono tutti professionisti che suonano e insegnano, diplomati in saxofono, clarinetto, didattica della musica e composizione. Collaborano e hanno collaborato con orchestre sinfoniche, orchestre moderne, big band, gruppi di musica da camera ecc, al fianco di musicisti nazionali ed internazionali.

I componenti: Massimo Guerri (sax soprano), Roberto Buoncompagni (sax contralto), Benedetto Burchini (sax tenore), Walter Donati (sax baritono).