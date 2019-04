Biologia e psicologia si fondono in un libro: “Jung e Pauli parlano” arriva in città

FOLLONICA – Da Bologna a Follonica, per l’Associazione Onlus Kore, la psicoterapeuta Maria Pusceddu, sabato 6 aprile alle 16, presenta il suo nuovo libro, “Jung e Pauli parlano – coniunctio psiche e materia verso il terzo millennio”, nella sala dei Fantasmi al Museo Magma – Area ex Ilva,

L’associazione Onlus Kore, centro per la ricerca e l’educazione psicosomatica per la prevenzione del disagio e della patologia, ha organizzato l’evento che concluderà la programmazione di questa annualità per il fortunato ciclo “I Sabati di Kore … metti in circolo il tuo dono”.

Alla luce delle conoscenze scientifiche di adesso, dimostra quanto fondata fosse la loro ipotesi – Jung psicologo e Pauli fisico – secondo la quale esiste una stretta relazione fra il concetto di leggi di natura nella fisica e il concetto di archetipo nella psicologia. Pusceddu va oltre, nella prospettiva di una biologia che guarda da un lato alla fisica e dall’altro alla psicologia e alle scienze umane, per operare una sintesi e proporre una revisione dei confini tra ciò che è “scientifico” e ciò che non lo è. A questo proposito indica un linguaggio utile ad individuare le analogie fondanti dietro le quali traspare l’archetipo in fisica, chimica, biologia e psicologia del profondo. Il ponte tra la fisica e la psicologia è la biologia.

Maria Pusceddu è laureata in biologia ed in psicologia, specialista in psicosomatica, già docente della scuola di specializzazione Aneb di Milano, ed attualmente presso la Scuola di specializzazione in Psicoterapia analitica Aion e presso la scuola di naturopatia del centro natura, entrambe a Bologna.

L’iniziativa verrà introdotta per l’Associazione Kore, dalla presidente la dott.ssa Daniela Cecchi e dalla dott.ssa Viviana Nacchi, entrambe psicoterapeute specialiste in Psicosomatica.

Questo evento è patrocinato dall’amministrazione comunale di Follonica, per la quale interverrà Barbara Catalani, assessore alle politiche Culturali.

Ingresso libero.