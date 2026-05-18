GROSSETO – Tutto pronto per la Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare: mercoledì 20 maggio, dalle ore 10 alle 13, celebra la ricorrenza istituita dalla legge 194 del 2015 per promuovere la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio genetico agricolo e alimentare italiano.

Ogni anno questa iniziativa richiama l’attenzione sull’importanza della biodiversità come risorsa fondamentale per l’agricoltura, l’ambiente, la cultura e l’economia dei territori, valorizzando varietà vegetali e razze animali locali, pratiche di conservazione e produzioni tradizionali.

L’incontro si aprirà con l’intervento di Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma, che introdurrà il tema della biodiversità in ambito naturalistico e ambientale. Seguirà Giovanni Sordi, direttore di Ente Terre regionali toscane, con un approfondimento sulla “Rete di conservazione e sicurezza” delle razze animali e delle varietà vegetali locali della Regione Toscana.

Chiara Piccini, ricercatrice, illustrerà il ruolo e le attività dell’azienda del Cnr nella tutela dell’agrobiodiversità, mentre Giovanni Cerretelli, agronomo, parlerà del valore della riproduzione delle sementi nel contesto della rinascita rurale, Enzo Pirro agricoltore e allevatore socio della Comunità del cibo, presenterà alcuni esempi di conservazione e moltiplicazione di piante arboree, e Lorenzo Moncini docente e ricercatore dell’istituto Leopoldo II di Lorena, racconterà le attività di conservazione dell’agrobiodiversità svolte dal centro Crisba dell’Isis Leopoldo II di Lorena di Grosseto.

A coordinare l’incontro sarà Alessandro Cardarelli della Comunità del cibo e dell’agrobiodiversità della Maremma. L’iniziativa è aperta a tutti e rappresenta un’occasione per approfondire il tema della biodiversità agricola e alimentare e conoscere le esperienze di enti, ricercatori e associazioni impegnati nella tutela di un patrimonio prezioso per il futuro del territorio.