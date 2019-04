Biodiversità e specie aliene: seminario di formazione gratuito con Legambiente

RISPESCIA – Venerdì 12 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso il Girasole – Centro nazionale per lo sviluppo sostenibile di Legambiente (località Enaoli, Rispescia), si terrà il seminario di formazione gratuito “Biodiversità e specie aliene invasive nelle aree protette: obiettivi e attività di un percorso educativo”. Il seminario ha come obiettivo la condivisione con docenti ed educatori di un percorso di consapevolezza e prevenzione del fenomeno delle specie aliene invasive, rispetto alla tutela degli habitat naturali nelle aree protette partner del progetto Life – ASAP.

Anche attraverso un kit di materiali didattici, il percorso vuole agevolare il lavoro con i ragazzi su un tema così complesso attraverso attività di citizen science, allo scopo di consentire loro di affrontare le problematiche con metodo scientifico per una lettura della realtà sempre più approfondita e contemporaneamente coinvolgerli, in qualità di cittadini, nelle decisioni per prevenire il diffondersi di questo fenomeno.

Il corso è rivolto ad un massimo di 23 partecipanti. Gli insegnanti interessati hanno la possibilità di iscriversi attraverso la piattaforma SOFIA. Per informazioni scrivere una mail all’indirizzo educazioneambientale@festambiente.it o telefonare al numero 0564.44771.