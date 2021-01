Bimbi sicuri: arriva il corso gratuito per genitori e nonni. Ecco le situazioni da evitare

GROSSETO – Si chiama “Bimbi sicuri – come prevenire gli incidenti in età pediatrica e neonatale” l’incontro organizzato dal centro Opsis di Grosseto, in collaborazione con Salvamento Academy.

Massimo Colavita, infermiere istruttore Blsd, tratterà temi quali Sids (sindrome della morte in culla), sicurezza in strada, sicurezza a casa, sicurezza in acqua e sicurezza a tavola. Verranno eseguite anche prove pratiche sulle manovre di disostruzione delle vie aeree.

«L’incontro – affermano gli organizzatori – è consigliato ai genitori, nonni e a tutti coloro che hanno a che fare con i bambini. Perché tanti incidenti possono essere evitati solo se informati».

Il corso si terrà sabato 30 gennaio dalle 10 alle 12 a Grosseto al salone parrocchiale della chiesa del Cottolengo, in via Scansanese 67. L’incontro sarà gratuito ma con prenotazione obbligatoria (per seguire la normativa anti Covid) inviando un messaggio Whatsapp al numero 392.6055660 o tramite mail a info@opsisgrosseto.it. «I bambini sono i benvenuti».