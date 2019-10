“Bilenchi, Buzzati, Landolfi e il racconto breve”: appuntamento letterario alla Fondazione Bianciardi

GROSSETO – Terzo appuntamento alla Fondazione Bianciardi (via Adda) giovedì 31 ottobre alle 18 con “Bilenchi, Buzzati, Landolfi e il racconto breve” a cura di David La Mantia.

Dino Buzzati nasce nel 1906, Tommaso Landolfi nel 1908, Romano Bilenchi nel 1909. Tre date e tre esistenze che sembrano incredibilmente distanti dal nostro presente. In gran parte ignorati dalla critica ufficiale, si tratta di autori alla ricerca di un mondo altro, che può consistere nell’infanzia e l’adolescenza per Bilenchi, nel fantastico quasi patafisico per Landolfi, nell’attesa incombente per Buzzati. Ma può, nella letteratura italiana, trovare spazio un racconto di questo tipo?