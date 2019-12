Bigoni in concerto al Castagnoli: raffinate note classiche per tutti

SCANSANO – Lunedì 23 dicembre, al teatro Castagnoli di Scansano alle 21, concerto piano recital con Stefano Bigoni. Le musiche sono di Mozart, Beethoveen, Weber e Rota.

Lunghissima la carriera artistica di Bigoni: lo spettacolo avrà ingresso gratuito. Il suo repertorio spazia dal periodo barocco alla musica contemporanea con particolare interesse per

il ‘900. Ha tenuto vari recital monografici e a tema su: Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Chopin, Liszt, il Settecento viennese e il Novecento russo, francese e italiano. Dedicatario ed esecutore in prima assoluta di composizioni scritte da Luciana Bigazzi, Piero Luigi Zangelmi, Massimo Colombo, Giuseppe Cangini e Donato Russo. Ha trascritto ed elaborato per pianoforte la sonata per violino solo di Bach 1001 e il Volo del Calabrone di N. Rimsky-Korsakov.