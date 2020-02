Betty Senatore di Radio Capital insegna a parlare in pubblico. Appuntamento al museo

GROSSETO – “Tecniche e trucchi per parlare in pubblico partendo dalla voce” è il tema del secondo evento pubblico organizzato dalla community Startup Grind di Siena e Grosseto, in programma martedì 11 febbraio alle ore 18.30 al Museo di storia naturale della Maremma, in strada Corsini a Grosseto.

A condurlo sarà Betty Senatore, voce di Radio Capital. Un appuntamento doppiamente speciale: non solo perché si tratta di una delle più celebri speaker italiane, ma anche perché Betty Senatore è nata proprio a Grosseto e in una radio locale del capoluogo maremmano ha cominciato la sua carriera.

Per la comunità Startup Grind per Siena e Grosseto è il secondo evento pubblico dopo l’incontro – di grande successo – del novembre scorso con Luca Carrai, Ceo e founder di Ethicjobs, startup innovativa di Rimini che certifica la qualità del lavoro all’interno delle imprese. E ora, sempre con l’obiettivo di condividere una cultura d’impresa, Startup Grind riporta a Grosseto Betty Senatore: oltre ad essere conduttrice a Radio Capital, è anche attrice, presentatrice, e docente di Voice public speaking.

Sarà l’occasione per trovare una valida risposta ad alcune domande di particolare interesse per chi ha a che fare con gli altri nel proprio lavoro: come si fa a mantenere l’attenzione del pubblico? Come si gestiscono ansia e stress? Quali tecniche e strategie si possono seguire? E come si costruisce un buon discorso?

«Parlare bene – spiega Carlotta Poggiaroni, responsabile della comunità Startup Grind per Siena e Grosseto – è importante non solo per chi fa l’attore o lo speaker, ma per chiunque abbia necessità di comunicare per far arrivare il proprio messaggio. Betty ci spiegherà come parlare in pubblico partendo proprio dalla voce e ci svelerà alcune tecniche per acquisire una maggiore sicurezza in noi stessi e nelle nostre capacità di comunicazione e interazione con gli altri».

Partner nella realizzazione dell’evento sono Love Maremma, PuntoCom Ufficio stampa e comunicazione, il gruppo Giovani imprenditori di Confcommercio, la gastronomia “Il Piglio” e MorisFarms.

Per partecipare (incontro con Betty Senatore più networking e aperitivo) è possibile acquistare i biglietti al link https://www.startupgrind.com/events/details/startup-grind-siena-grosseto-presents-empower-your-voice-physical-tools-and-techniques-to-speak-clearly-and-confidently-in-public//#/