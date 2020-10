“Bergamo anno zero”: la presentazione del libro inchiesta in Saletta rossa

PIOMBINO – “Bergamo anno zero, i due mesi che hanno cambiato per sempre la provincia lombarda” (Round Robin, 2020) questo il titolo del libro inchiesta del giornalista Tiziano Rugi che sarà presentato sabato 17 alle 17 in Saletta rossa.

All’evento, patrocinato dal Comune di Piombino, sarà presente anche il dottor Alessandro Barbieri, responsabile del Dipartimento di prevenzione di Piombino, attivo nel contrasto alla diffusione del Covid-19 in Val di Cornia.

Il saggio raccoglie le testimonianze dei medici e operatori sanitari che hanno affrontato in prima linea l’emergenza Covid-19 e hanno assistito impotenti al dilagare del virus nella città di Bergamo, raccontano le drammatiche settimane che hanno vissuto, tra speranze e paure.

Medici di terapia intensiva, infermieri e un infettivologi di reparti Covid creati in pochi giorni, un anziano medico toscano partito con la Croce rossa per aiutare i colleghi bergamaschi, una giovane guardia medica, due medici di famiglia e la direttrice di una Rsa che ha visto decimati i suoi anziani ospiti. Testimonianze di chi si è trovato in prima linea contro il virus.

L’evento è gratuito si svolgerà nel rispetto delle normative anti-covid.