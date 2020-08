“Bentornata, Italia”: i grandi della musica nel concerto del Duo Equinox

FOLLONICA – Giovedì 13 agosto alle ore 21.15, nella cornice del Chiostro del Teatro Fonderia Leopolda, Giovanni Lanzini e Fabio Montomoli, in arte il Duo Equinox, presentano il concerto “Bentornata, Italia”, musiche di Puccini, Rossini, Paganini, D’Annibale, Cardillo, Denza, Lanzini, Montomoli

Il Duo Equinox è sorto allo scopo di valorizzare un organico e un tipo di repertorio non ancora troppo frequentati in Europa, quale quello di clarinetto e chitarra. Giovanni Lanzini e Fabio Montomoli propongono un concerto originale dove i due artisti, con indiscutibili capacità tecniche, dimostrano di possedere una grande comprensione e una notevole comunione di intenti su tutti i pezzi presentati, con gli effetti dinamici calibrati e chiusure sempre puntuali e chiare. Presentato in tante città italiane ed europee, il progetto rispetta il carattere della danza, fa emergere la melodia con uno stress ritmico sempre fissato con fluenti voci di accompagnamento: si potrà ascoltare la felicità, il dolore e l’eccitazione nelle fantasie dei temi dell’opera di Rossini e sentiremo “cantare” la chitarra e il clarinetto con le canzoni napoletane, a volte sognanti, spesso malinconiche, oppure allegre o decisamente impetuose.

Ingresso 8 euro – Biglietteria e prenotazioni:

MUSEO MAGMA: interno ex ilva, tel. 0566.59027 Martedì, giovedì, venerdì e sabato: 17:30 / 23:30 Mercoledì e domenica: 9:0 / 12:30 – 16:30 / 19:30

BIGLIETTERIA TEATRO: il giorno dello spettacolo, dalle ore 20:00

Tutte le info al sito http://www.comune.follonica.gr.it/leopolda/