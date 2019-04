Benessere e creatività: il doppio appuntamento per grandi e piccini è in libreria

GROSSETO – Due appuntamenti alla Casa del Quartiere sabato 13 aprile. Si parte alle 16 con il laboratorio Mivà per bambini dal titolo “Dalla carta alla creta” per la realizzazione di piccole sculture ispirate al libro che sarà letto insieme (informazioni: 3337960980).

A seguire, alle 18.30 il libro “Walk freely in Balance for your wellness” di Fabrizio Lorenzoni e Fabiola Angeli. I due autori affrontano l’argomento salute da un punto di vista globale e integrato dove la postura, il movimento, l’alimentazione e la psiche, insieme alla filosofia di vita divengono le colonne portanti del nostro benessere. Dopo una prima stesura, che gli stessi autori hanno ritenuto eccessivamente tecnica, il libro è stato completamente riscritto in una forma più fruibile ma assolutamente non semplicistica.

Il libro è il frutto di 20 anni di studi ed esperienze che spaziano nel campo medico, terapico e sportivo. L’obiettivo che gli autori si sono prefissi è quello di dare un metodo relativamente semplice, adatto a tutti, economico e che senza eccessivi cambiamenti permetta ad ogni cittadino di prendersi cura del proprio benessere.