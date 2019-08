Beach Party a Follonica: due notti di musica e divertimento sulla spiaggia

FOLLONICA – L’estate non è estate senza un grande Beach party. Subway Club dà l’appuntamento a domenica 11 e lunedì 12 agosto alla spiaggia Ex Tony’s per due serate di musica e divertimento. L’evento, organizzato da Subway Club con il patrocinio della Città di Follonica, è giunto alla 12esima edizione. Lo staff del Subway Club, torna così a colorare le notti follonichesi con un evento molto atteso dai giovani che popolano la città in estate. Oltre ai bar saranno presenti punti di ristoro e servizi per permettere a tutti di vivere le due serate in allegria e spensieratezza.

Verrà fatta particolare attenzione alla sicurezza, con controlli accurati all’ingresso della festa, a cui potranno accedere i maggiori di 16 anni esibendo un documento di identità; ai maggiorenni (anch’essi da identificare tramite controllo dei documenti) sarà dato uno speciale braccialetto che permetterà di ordinare bevande alcooliche ai bar.

Oltre alla sicurezza, un altro aspetto che sarà tenuto in grande considerazione sarà la sensibilità verso l’ambiente: i bicchieri che verranno usati infatti saranno in PLA (acido polilattico), una bioplastica completamente biodegradabile e compostabile secondo la norma europea EN 13432.

La musica sarà affidata al duo formato da Ciro Garofalo e Gabriele Bellinati, in arte Onlysmile, che proporrà un mix di musica dance e hip hop per far ballare tutti sulla sabbia fino alle 3, accompagnati dalla voce del vocalist Mr. Ardy.

L’ingresso è gratuito.

Info al numero 3331775836.