Battaglia di Piombino, si conclude il programma di eventi celebrativi

PIOMBINO – Venerdì 9 ottobre si terrà il terzo e ultimo appuntamento del programma di eventi organizzato dal Comune per celebrare il 77esimo anniversario della Battaglia di Piombino: appuntamento alle 17.30 in Sala consiliare con Marcello Flores che interverrà in videoconferenza per parlare del suo libro “Storia della Resistenza”, scritto a quattro mani con Mimmo Franzinelli, modererà il critico letterario Fabio Canessa.

A 75 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, “Storia della Resistenza” propone uno sguardo complessivo su fatti e momenti che hanno cambiato per sempre il nostro paese.

Per fare i conti con la storia della Resistenza italiana, il libro ripercorre le varie fasi delle diverse Resistenze: le specificità della guerriglia urbana, l’attestamento nelle regioni di montagna, l’organizzazione dei gruppi partigiani nelle zone di pianura. Affianca alla lotta armata le varie forme di supporto fornito ai ‘banditi’ da settori delle popolazioni, si addentra nella cosiddetta zona grigia, evidenzia la peculiarità delle deportazioni politica e razziale, nonché l’internamento dei militari. Una ricostruzione nuova, originale, vivida in cui lo sguardo d’insieme si alterna costantemente con l’attenzione a vicende personali e collettive poco conosciute o inedite. Un libro necessario oggi, quando il venir meno degli ultimi testimoni diretti di queste vicende sta dando sempre più spazio a un uso politico della Resistenza che deforma e rimuove i fatti, le fonti e la storia.

Marcello Flores insegna Storia comparata e Storia dei diritti umani nell’Università di Siena, dove dirige anche il Master europeo in Human Rights and Genocide Studies. Autore di numerose pubblicazioni, fa parte del Comitato scientifico e del Comitato editoriale di Storia della Shoah. La crisi dell’Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo (Utet). Ha curato l’opera in sei volumi Diritti umani. I diritti e la dignità della persona nell’epoca della globalizzazione (Utet, 2007). Fa parte del comitato scientificio per la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani sull’Armenia.