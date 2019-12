“Batignano e i suoi presepi”: conferenza e concerto di Natale. Il programma del fine settimana

BATIGNANO – Nuovo appuntamento con “Batignano e i suoi presepi. Ritorno alle origini del sacro”. Il cartellone natalizio dedicato ai bambini, agli adulti e alle famiglie prevede due iniziative per sabato 14 dicembre: alle 17.30, nella chiesa di San Martino (in via di Mezzo), è in programma “Il venerabile Giovanni di fronte al mistero del Natale”, conferenza del frate agostiniano padre Gabriele Carlisi, mentre alle 21, sempre nella chiesa di San Martino, andrà in scena “Musica in salotto tra Vienna, Milano e Napoli”, concerto di Natale del trio Lanzini (Elisa Lanzini, violino, Giovanni Lanzini, clarinetto, Michele Lanzini, violoncello).

Questo il resto del programma nel periodo delle festività:

sabato 21 dicembre

ore 21 – salone parrocchiale, Recenti scavi nella basilica della Natività di Betlemme. Dal progetto di restauro al turismo consapevole, conferenza all’archeologo Alessandro Fichera

domenica 22 dicembre

ore 21 – chiesa di San Martino, Canto di Natale, tratto dalla novello di Dickens A Christmas Carol, riduzione teatrale teatrale a cura della compagnia I Viandanti

giovedì 26 dicembre

ore 16.30 – per le vie del paese, Bianco Natale, presepe vivente con i bambini di Batignano

ore 19 – Tombolata

mercoledì 1 gennaio

ore 19 – Tombolata

domenica 5 gennaio

ore 16 – chiesa di S. Martino (in via di Mezzo), Santa Messa e… Arrivano i Re Magi, presepe vivente con i bambini di Batignano

lunedì 6 gennaio

ore 18 – Chiesa di San Martino (in via di Mezzo), Premiazione del presepe più originale realizzato dagli alunni delle scuole di grossetane

Per tutta la durata del cartellone nel salone parrocchiale si terrà una mostra di ricamo.

Il cartellone degli appuntamenti è stato realizzato dal Comune di Grosseto con la collaborazione della Pro Loco di Batignano, degli Asbuc, della Diocesi di Grosseto, del Trio musicale Lanzini, della compagnia teatrale amatoriale I viandanti, degli Istituti comprensivi 2, 3 e 6 di Grosseto, della scuola di Nomadelfia e dell’archeologo Alessandro Fichera.