“Basta poco… tutto può cambiare”: appuntamento con il film di Alberto Cavallini

GROSSETO – E’ dedicata alle scuole e aperta a tutti la prima nazionale del cortometraggio “Basta poco.. tutto può cambiare” dedicato al tema del bullismo. Il corto vede alla regia Alberto Cavallini, autrici e sceneggiatrici Roberta Mucci e Laura Mileto e verrà proiettato venerdì 19 ottobre alle 9.30 all’Aurelia Antica Multisala .

La presentazione avviene a Grosseto perché grossetano è il piccolo protagonista della storia. E’ Filippo Tassi, il giovane attore già noto per la sua interpretazione di “Filippo e il nonno”. Accanto a lui torna il toscano Sergio Forconi e l’altra toscana Giusi Merli, presente nel fim “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino.

A promuovere l’evento La Fondazione Atlante per la Maremma con Giovanni Lamioni e il suo staff. “Abbiamo creduto in questo evento perché consente ai ragazzi di parlare di temi che li riguardano con altri ragazzi: è un confronto alla pari partendo da un cortometraggio nato proprio per essere diffuso tra gli adolescenti. E poi ci fa piacere che il protagonista sia un giovanissimo grossetano, Filippo che sta compiendo la sua “carriera” di attore affrontando temi sociali di spessore. La missione della Fondazione Atlante è quella di sostenere i progetti di questo territorio”.