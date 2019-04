Bando musicale del Festival Resistente: al via la selezione delle band. Appuntamento al Khorakhané

GROSSETO – In attesa del XXI festival Resistente, in programma dal 24 al 27 aprile al Cassero Senese, domani, sabato 20 aprile dalle 22.30, al circolo Khorakhané (via Ugo Bassi, 62) di Grosseto si svolgeranno le selezioni dell’ottava edizione del bando musicale. Come si legge nel regolamento del bando “alla musica spetta spesso il compito, alcune volte nemmeno voluto, di individuare e farsi portatrice di contenuti e messaggi: è un mezzo di denuncia e di espressione, di divulgazione e di apprendimento.

Ma è anche un mezzo per unire, per abbattere barriere ideologiche e sociali. Lo scopo di questo bando è quello di invitare gli artisti a dimostrare che la musica è portatrice di valori universali, di principi di tolleranza, rispetto, senso civico. Proprio ciò che sembra stia passando in secondo piano in questa fase storica.”

Ad esibirsi sul palco ci saranno Andy Rocchi, Morbosita e ZetaEnne.

I vincitori si esibiranno la sera del 26 aprile prima dei Dirotta Su Cupi. Altri ospiti musicali del festival: il 24 aprile Bam Banda Armata Maremmana, Eménel, Sweet Life Society, il 25 aprile i Briganti di Maremma che festeggiano i loro dieci anni di canti e gli Irata, mentre sabato 27 aprile si chiude con Tre pazzi avanti e Giancane.

Per chi volesse è ancora attiva la campagna di crowdfunding per sostenere il festival sulla piattaforma Produzioni dal basso:https://www.produzionidalbasso.com/project/sostieni-il-festival-resistente-2019/

Pagina facebook: Festival Resistente Arci