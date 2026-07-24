FOLLONICA – L’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) il 25 luglio celebra il World drowning prevention day, ovvero la Giornata mondiale per la prevenzione degli annegamenti. Recependo le indicazioni della Fee in linea con le indicazioni dell’Oms, anche quest’anno il Comune di Follonica coinvolgerà la città attraverso la campagna “Bandiera Blu: al mare in sicurezza” in programma per sabato 25 luglio 2026.

L’obiettivo della giornata è quello di sensibilizzare e dimostrare quanto il tema della conoscenza, rispetto dei comportamenti, informazione e prevenzione, del primo soccorso e del coordinamento tra i diversi attori coinvolti, sia fondamentale per vivere in modo corretto e consapevole il mare in sicurezza.

L’evento per la giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento è organizzato in sinergia tra l’Ufficio demanio marittimo del Comune di Follonica, la Capitaneria di Porto, il Consorzio balneari Follonica, la Società nazionale di salvamento, il Corpo dei Vigili del fuoco, la Croce rossa italia sezione Follonica e Il Circolo Cala Violina sezione Protezione civile.

L’appuntamento è in programma alle ore 10.00 nella spiaggia libera tra il “Bagno Florida” ed il “Piccolo Mondo”. L’ area sarà organizzata per poter effettuare simulazioni di recuperi in mare con il coordinamento dei diversi attori che gestiscono l’emergenza in mare.

«Uno dei patrimoni più preziosi e riconoscibili di Follonica, oltre alla bellezza del suo mare, è la sua sicurezza – afferma il sindaco Matteo Buoncristiani, e continua – Le nostre spiagge sono da sempre apprezzate per le acque miti e con un dolce declivio, caratteristiche che le rendono particolarmente adatte alle famiglie e ai bambini. A questo si affianca un costante e qualificato impegno sul fronte della prevenzione e del salvamento».

«Reso possibile dalla sinergia tra Guardia costiera, Vigili del fuoco, Croce rossa italiana, operatori balneari, bagnini, associazioni di soccorso, volontari e tutte le realtà coinvolte – conclude il sindaco – La Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento è un’occasione importante per ricordare che la sicurezza non è mai un fatto scontato, ma il risultato di professionalità, formazione e responsabilità condivisa. Come Amministrazione comunale continueremo a sostenere ogni iniziativa che contribuisca a diffondere la cultura della prevenzione, affinché il nostro mare possa essere vissuto da residenti e turisti con serenità e consapevolezza»

Al termine della fase dimostrativa la Società nazionale di salvamento organizza un momento di educazione alla sicurezza e alla prevenzione in mare, per tutti i bambini presenti sulla spiaggia, attraverso attività ludico-didattiche.