“Bambine ribelli tutti i giorni”, Comune e studenti celebrano le donne: l’evento a Castiglione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, assieme alla Commissione pari opportunità organizza venerdì 8 marzo alle 10 all’interno dell’auditorium delle scuole medie in via Kennedy “Bambine ribelli tutti i giorni”, appuntamento al quale hanno collaborato gli alunni delle classi 5A e 5B della Scuola Elementare.

«Ho fortemente voluto questo evento – spiega Elisa Tognietti consigliera comunale con la delega alle pari opportunità – per poter dare, attraverso le bambine ed i bambini, futuro della nostra comunità, un messaggio positivo e di forza a tutti ma soprattutto a tutte le donne che ogni giorno combattono le sfide della vita; così da poterlo congiungere al percorso che stiamo intraprendendo riguardo la lotta contro la violenza di genere portato avanti grazie al prezioso lavoro della Commissione pari opportunità di Castiglione Della Pescaia».

«Il titolo è stato ripreso dal libro “Una buonanotte per bambine ribelli”, dove sono raccontate 100 storie di donne coraggiose e determinate – aggiunge Vanja Gallotta, presidente della Commissione pari opproturnità – che hanno realizzato i loro sogni. Grazie alla collaborazione con la scuola elementare di Castiglione della Pescaia, avremo l’opportunità di far diventare protagonisti i bambini, un’occasione dove parleranno e racconteranno di quanto sono tenaci le donne. Storie che ci permettono anche a noi “grandi” di ricordare quanto è stato importante lottare per i nostri diritti sociali, e dei quali dobbiamo farne tesoro».