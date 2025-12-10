MARINA DI GROSSETO – “Cantautori in Tour” fa tappa a Marina di Grosseto. Il progetto, ideato e diretto da Rosalba Sonori, continua il suo viaggio e venerdì prossimo 12 dicembre, alle ore 21.15, approda all’hotel Terme Leopoldo II di Marina di Grosseto.

Lo spettacolo alterna cantanti, ballerini, performer, musicisti e narratori che si succedono sul palco. A guidare il pubblico in questo viaggio sarà ancora una volta Carlo Sestini.

Una squadra artistica eterogenea e affiatata sarà al centro della scena composta da Orsola Vigorito, videomaker, Agata Florio, narratrice, Marco Galliani, performer, Pietro Rizza, musicista, Michele Gestri, cantante, Francesca Silvia Palermo, insegnante Etoile Pole and Dance, Cecilia Sonori (Miruna), insegnante di Danza Orientale, Noemi Governatori, allieva Etoile Pole and Dance, Melissa Iovene, allieva Etoile Pole and Dance, Massimiliano Fabrizi, ballerino, Stefano Chisci, musicista, Elisabetta Cima, cantante, Rosalba Sonori, ideatrice del progetto, e naturalmente Carlo Sestini.