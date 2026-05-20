MASSA MARITTIMA – Tutto pronto per la 132esima edizione del Balestro del Girifalco, una delle rievocazioni storiche medievali più affascinanti della Toscana, che si svolgerà domenica 24 maggio, alle 17.30 a Massa Marittima.

L’evento, organizzato dalla Società dei Terzieri Massetani con il patrocinio del Comune di Massa Marittima, vedrà sfidarsi i balestrieri dei tre Terzieri Cittavecchia, Cittannova e Borgo nella suggestiva cornice di piazza Garibaldi. Una manifestazione che ogni anno richiama visitatori, appassionati e turisti.

“Il Balestro del Girifalco è molto più di una manifestazione storica – dichiara Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore al Balestro del Girifalco –, è un elemento identitario profondo della nostra comunità, capace di raccontare la storia di Massa Marittima e di valorizzarne il patrimonio culturale. Il lavoro svolto dai Terzieri e dalla Società dei Terzieri Massetani permette ogni anno di offrire uno spettacolo di grande qualità e autenticità, mantenendo viva una tradizione che appartiene alla nostra città e alla sua memoria collettiva”.

Il rettore della Società dei Terzieri Massetani sottolinea il valore storico e documentale della manifestazione: “Quella di Massa Marittima – spiega il rettore Stefano Martinozzi – è una rievocazione storica che poggia su basi solide dal punto di vista documentale. Basti pensare alla gara degli arcieri, per fare un esempio, già presente in un documento del 1262 rinvenuto dallo storico Luca Farinelli, in cui sono riportati i nomi di 30 arcieri divisi per terziere. L’obiettivo che ci siamo dati di perseguire durante il Magistrato 2025-2027 come Società dei Terzieri Massetani in accordo con l’amministrazione comunale, è proprio quello di approfondire gli aspetti storici del Balestro per divulgarli attraverso l’organizzazione di eventi collaterali, durante tutto l’anno, come l’iniziativa ‘Assaggiare la storia’ che ha riscosso grande interesse. Stiamo già lavorando all’organizzazione di tre seminari per il prossimo anno. Questi eventi ci consentono di contestualizzare e di rafforzare ulteriormente il valore del nostro meraviglioso Balestro del Girifalco, unendo allo spettacolo e alla partecipazione popolare, la ricerca storica e il rigore scientifico di ciò che andiamo a rappresentare.”

Questo 132° Balestro sarà dedicato agli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. I giorni che precederanno il Balestro saranno ricchi di iniziative: si comincia venerdì 22 maggio, alle ore 10.30, nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado con la presentazione dei palii del Balestruzzo di maggio e di agosto, realizzati dagli studenti del Don Curzio Breschi. Si prosegue alle 21, al Cassero Senese, con il Balestruzzo, gara di tiro con la Balestra per i piccoli balestrieri. Sabato 23 maggio, alle ore 11, nel palazzo dell’Abbondanza, si terrà la consueta cerimonia di presentazione del palio che andrà al terziere vincitore, realizzato dall’artista Tommaso Andreini. Alle 16.45 è in programma il passaggio del corteo storico per le vie del centro, fino a raggiungere piazza Garibaldi dove si terrà la lettura del bando, la gara di tiro con l’arco fra gli arcieri del Girifalco, l’esibizione della Compagnia Sbandieratori e Musici, l’estrazione dell’ordine di tiro dei balestrieri e alle 20 la giornata si chiuderà con le cene sociali prebalestro organizzate dai tre terzieri. Domenica 24 maggio, alle 17 partirà il corteo storico da piazza XXIV maggio, lungo le vie del centro fino a raggiungere la piazza Garibaldi dove alle 17.30 si disputerà il 132° Balestro del Girifalco.

Info prevendita biglietti: ufficio turistico Massa Marittima 0566 906554