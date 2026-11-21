BAGNO DI GAVORRANO – Il centro di Bagno di Gavorrano si prepara ad accogliere i Mercatini di Natale, in programma sabato 28 e domenica 29 novembre 2026. L’iniziativa, organizzata dal Ccn Associazione Commercianti di Bagno di Gavorrano con il sostegno del Comune di Gavorrano, sarà un’occasione per vivere il paese, incontrarsi e iniziare a respirare l’atmosfera delle feste.

Le bancarelle accompagneranno i visitatori alla ricerca dei primi regali natalizi, mentre per i bambini saranno presenti la Casa di Babbo Natale e l’animazione. In piazza Di Vittorio sarà allestito un punto ristoro. La manifestazione prenderà il via sabato alle 14 e si concluderà domenica alle 20.

«Siamo felici di poter riproporre questa iniziativa e di offrire agli abitanti e a chi verrà a trovarci un’occasione per trascorrere del tempo insieme nel nostro paese», dichiara Angela Rossetti, presidente dell’Associazione Commercianti di Bagno di Gavorrano. «Per noi è importante continuare a organizzare appuntamenti che portino persone nelle strade e nelle piazze, coinvolgano le famiglie e contribuiscano alla vita delle attività commerciali. Dietro ogni evento c’è la volontà di rendere Bagno di Gavorrano un luogo da vivere e frequentare».

I Mercatini di Natale si inseriscono nel percorso di iniziative con cui l’associazione, durante l’anno, promuove occasioni di incontro e partecipazione, valorizzando il centro del paese e il suo tessuto commerciale.

«Siamo grati all’amministrazione comunale per il sostegno che ci offre in queste iniziative», prosegue Rossetti. «Sentirla al nostro fianco è un segnale importante di una volontà condivisa di creare movimento e occasioni di socialità per tutti gli abitanti. La collaborazione ci permette di dare continuità a questo impegno e di lavorare insieme per il paese».

L’appuntamento è quindi per il 28 e 29 novembre nel centro di Bagno di Gavorrano, per un fine settimana tra mercatini, attività per bambini e momenti da condividere in attesa del Natale.