Back to Rocca di Montemassi: un weekend da non perdere dedicato al Calasole

ROCCA DI MONTEMASSI – Back to Rocca di Montemassi. Si chiama così l’evento di due giorni che sarà ospitato nella Tenuta della famiglia Zonin, in programma sabato 13 e domenica 14 febbraio.

Una due giorni che vedrà “Rocca di Montemassi” riaprire le porte per due eventi dedicati in particolare al buon cibo e al vino di eccellenza. Tra le sorprese per chi parteciperà in anteprima sarà presentato il nuovo “Calasole 202 Vermentino Maremma Toscana Doc”.

Programma

Ore 12:30 brindisi di benvenuto

Ore 13:00 tour della cantina

Ore 13:30 pranzo

Le specialità di Sabato 13 febbraio

ANTIPASTO

Flan di pecorino con cipolla caramellata

Prosciutto e donzelle

Crostone con cavolo nero uvetta e pinoli

Barchetta di indivia e stracciatella

Calasole Vermentino Maremma Toscana DOC 2020

PRIMI PIATTI

Pici con ragù di salsiccia e zucca

Fusilli di Rocca di Montemassi con ragù di cinghiale

Le Focaie Rosso Maremma Toscana DOC 2019

SECONDO

Capocollo al forno con patate al forno

Sassabruna Rosso Maremma Toscana DOC 2018

E per concludere Gin tonic con gin Imperiale

Prezzo a persona 50 euro

PER INFO E PRENOTAZIONI

hospitality@roccadimontemassi.it

+39 0564 579700