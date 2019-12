Babbo Natale sui pattini e i cosplayer di Star Wars nel weekend di Aurelia Antica

GROSSETO – Babbo Natale, Star Wars, mercatino dell’artigianato, truccabimbi. L’ultimo weekend prenatalizio al centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto è più ricco che mai.

Si comincia sabato 21 dicembre alle ore 17, quando Babbo Natale si farà addirittura in due: sarà in galleria, con il suo carico di dolcetti, a disposizione delle famiglie per foto e selfie con l’assistenza di un’elfa e la possibilità di portarsi a casa su un cartoncino griffato Aurelia Antica l’immagine appena scattata da una moderna Polaroid, e poi sulla pista di ghiaccio all’esterno del centro commerciale, dove si esibirà sui pattini in uno spettacolo da non perdere. Anche in questo caso, terminato lo show, foto e selfie.

Babbo Natale sarà a disposizione in galleria per le foto fino alla vigilia di Natale, tutti i giorni dalle 17 alle 19. Anche la pista di vero ghiaccio – la grande novità di Aurelia Antica Shopping Center per il Natale 2019 – è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 22.30, fino al 12 gennaio, con particolari agevolazioni per i minorenni e i clienti del superstore Conad.

Tutti i giorni, fino alla vigilia di Natale, la galleria ospita anche gli stand del mercatino dell’artigianato: tanti oggetti di qualità, fatti a mano, con idee regalo per tutti i gusti. Un altro appuntamento speciale ad Aurelia Antica è in programma anche per domenica 22 dicembre: arrivano i cosplayer di Star Wars.

I personaggi più celebri della saga, in questi giorni al cinema con il nono capitolo “Star Wars – L’ascesa di Skywalker”, saranno dalle 18 alle 20 nella galleria del centro commerciale e dalle 20 alle 22 al cinema Aurelia Antica Multisala, che propone il film in esclusiva toscana con lo speciale sound avvolgente Dolby Atmos. Kylo Ren, Rey e i soldati imperiali stormtrooper saranno a disposizione di tutti per una foto ricordo in stile Star Wars. Per un Natale stellare con Aurelia Antica Shopping Center. E per i più piccoli, sempre domenica 22 dicembre dalle ore 17.30 alle 19 in galleria, i volontari del comitato di Grosseto della Croce rossa saranno all’opera con il servizio truccabimbi. Ancora truccabimbi, ma stavolta in tema Star Wars, sabato nel punto vendita Yamamay.