Babbo Natale, le luminarie, e i presepi: a Capalbio arrivano le feste

CAPALBIO – Appuntamento con la slitta di Babbo Natale che domenica 23 dicembre alle ore 15, a Borgo Carige, porterà un bel regalo a tutti i bimbi presenti. È questa una delle iniziative volute dal comitato contrade città di Capalbio che ha organizzato una serie di eventi natalizi.

«Ai tradizionali appuntamenti con Babbo Natale in piazza con regalo per tutti i bimbi, albero e presepe a Borgo Carige, albero e presepe nel centro storico e albero in piazza Provvidenza – afferma Flavio Carruana – i volontari delle contrade hanno aggiunto l’illuminazione di tutto il centro storico, allestito un boschetto ecologico e decorato la rinomata piazza Magenta rendendola ancora più magica. Nella storica piazza oltre alle piante vive addobbate e illuminate c’è una panchina con i colori del Natale a uso dei passanti per un’originale foto ricordo».

«Questo sabato il tutto. Erano ormai anni che il centro di Capalbio non veniva illuminato in modo così capillare. La porta senese e i suoi merli, sottolineati da gradevoli tubi luminosi che esaltano i contorni della vecchia fortificazione. Il comitato è composto da Marinella Bianciardi, Nunzio Palombo, Flavio Carruana, Silvano Bini, Catia Mugnai, Carmen Piccinini, Gaetano Voso, Martina Latini, Alessandro Parricchi, Robert Nedelcu, Sonia Biagianti, Alessia Lusini ed è stato ben coadiuvato da Agostina Seoni, Manuela Capitani, Michela Rosati, Roberto Rosi, Silvia Franci, Silvia Bianciardi, Dalila D’Alessandro, Giacomo Tonti, Patrick Rico, Marta Cianchetta, Jakim Mehajbi e Massimo Biondi. Ringraziamo naturalmente don Marcello e l’Amministrazione comunale».