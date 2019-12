Babbo Natale in piazza Dante: caramelle per tutti nel giorno più magico dell’anno

GROSSETO – Come da tradizione, per il 45esimo anno consecutivo Babbo Natele (Urbano Peruzzi) sarà in piazza Dante il giorno di Natale.

Il tour partirà dalla Rugginosina dove la nonna Imperia come ogni anno ha realizzato un presepe fatto a mano con materiali poveri e stracci, aperto al pubblico.

L’appuntamento sarà alle 11 alla casa di riposo Ferrucci e alle 12 in piazza Dante per regalare caramelle ai bambini e ricevere la benedizione del vescovo.

Tutto questo è stato possibile grazie al contributo del comune di Grosseto.