GROSSETO – Con l’arrivo del Natale, sono numerosi gli eventi in città. I commercianti di via Ricasoli hanno organizzato l’evento “Arriva Babbo Natale”, che si svolgerà nei pomeriggi di sabato 14, domenica 15, sabato 21 e domenica 22 dicembre dalle 16 alle 19. Babbo Natale sarà su carretto addobbato a slitta trainato da un ciuchino e porterà su e giù per la via i bambini che vorranno salire. Inoltre saranno distribuite caramelle e si potranno fare foto ricordo.