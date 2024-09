GROSSETO – Dialogo con Fabio La Malfa su Autismo, sport e inclusione. Sabato 21 settembre verrà presentato il libro con la prefazione del presidente del Coni Giovanni Malagò su “storie straordinarie per disegnare, insieme, un futuro migliore” come si legge nel sottotitolo.

Il curatore del libro, Fabio La Malfa, maestro di judo, raccoglie le testimonianze vere, spesso molto commoventi, di allenatori, di persone con disturbi dello spettro autistico e di genitori per dimostrare che, attraverso lo sport, è possibile una vera integrazione.

Il libro verrà presentato sabato 21 settembre, alle 9.30, alla sala Pegaso del palazzo della Provincia a Grosseto, grazie alla collaborazione fra Confesercenti e Uisp Grosseto. Saranno presenti, oltre all’autore, il presidente della provincia, Francesco Limatola, e il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. A moderare l’incontro il direttore provinciale Confesercenti Andrea Biondi.

Tra le tante “memorie” presentate nel libro “Autismo, sport, inclusione”, va ricordata quella di Susanna Tamaro, nota scrittrice, che ha voluto condividere in modo profondo e sincero la sua esperienza di sport e di vita con le arti marziali.

È proprio l’idea dello “sport per tutti” il filo conduttore dei racconti presentati, racconti che spaziano dal judo al rugby, dal karate alla ginnastica artistica: sono racconti o disegni – perché si può narrare anche per immagini – dai quali traspare tutta la gioia e l’entusiasmo di fare sport.

«Confesercenti Grosseto, in qualità di associazione di categoria, ha piena consapevolezza che non può esistere benessere economico senza benessere sociale – afferma Giovanni Caso, presidente provinciale Confesercenti Grosseto -. Gli autori della pubblicazione, attraverso le loro esperienze, sostengono che lo sport è un diritto di tutti e, soprattutto, che è un arricchimento per la società. Solo costruendo tutti insieme una società migliore, unendo le forze e coinvolgendo sempre più persone nel progetto, si potrà realizzare questa inclusione che ancora oggi è, per tantissimi, un sogno irrealizzato».

«Confesercenti ha da tempo un dialogo aperto con il mondo dello sport, un rapporto che continuiamo a coltivare non solo offrendo i nostri servizi alle associazioni sportive del territorio, maggiormente bisognose di assistenza a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello sport, ma anche proponendo incontri come quello di sabato, per cui ci auguriamo una buona partecipazione».