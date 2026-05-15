A partire dalle ore 17 il gruppo si esibirà in forma itinerante lungo la galleria proponendo canti della tradizione toscana e sostando poi nell’area ristorazione; alle 18:30 il pomeriggio proseguirà con una degustazione di baccelli e pecorino offerta dalla sezione Soci Coop , con prodotti dei propri fornitori.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Rappresenta un’occasione per riscoprire una delle espressioni più autentiche della cultura popolare, trascorrendo qualche ora in compagnia tra musica, convivialità e sapori del territorio.