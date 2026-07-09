CASTELL’AZZARA – Castell’Azzara si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’estate, con l’inaugurazione del progetto espositivo che riunisce le mostre “Attra-verso” dell’artista internazionale Virginia Ryan e “Florilegio” del prof. Franco Fiorillo.

L’evento, promosso dall’amministrazione comunale di Castell’Azzara, si terrà sabato 18 luglio 2026 alle ore 18.00 nella suggestiva cornice di Villa Sforzesca e segnerà l’apertura di un percorso espositivo visitabile fino al 13 settembre 2026. Il progetto, curato dal prof. Antonio E.M. Giordano e realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, rappresenta un’importante occasione per valorizzare il dialogo tra arte contemporanea, territorio e patrimonio storico, trasformando Villa Sforzesca in uno spazio di incontro tra linguaggi artistici, culture e sensibilità differenti.

Nel corso della cerimonia inaugurale interverranno il sindaco di Castell’Azzara Tullio Tenci, il prof. Antonio E.M. Giordano, l’artista Virginia Ryan e il prof. Franco Fiorillo, protagonisti di un progetto che porta nel cuore dell’Amiata due percorsi espositivi capaci di offrire al pubblico esperienze artistiche originali e di grande valore culturale.

«Siamo orgogliosi di ospitare a Castell’Azzara un progetto artistico di così alto livello, capace di mettere in dialogo artisti, sensibilità e linguaggi differenti all’interno di uno dei luoghi più significativi del nostro patrimonio culturale. Crediamo che la cultura rappresenti un investimento per il futuro delle nostre comunità: significa creare occasioni di incontro, rendere il nostro territorio sempre più attrattivo e offrire ai cittadini esperienze di valore. Villa Sforzesca si conferma uno spazio aperto alla creatività e al confronto, contribuendo a far conoscere Castell’Azzara ben oltre i confini del nostro territorio», dichiara il sindaco Tullio Tenci.

L’amministrazione comunale invita cittadini, associazioni, appassionati d’arte e visitatori a partecipare all’inaugurazione e a visitare le due esposizioni, che resteranno aperte al pubblico con ingresso libero dal 18 luglio al 13 settembre 2026, offrendo un’opportunità unica per vivere Castell’Azzara attraverso il linguaggio universale dell’arte contemporanea e riscoprire uno dei luoghi più affascinanti del territorio.