Attori, scrittori, showgirl: ecco i protagonisti del Follonica Summer Talk di venerdì

FOLLONICA – Dopo il successo del primo appuntamento torna venerdì 14 agosto l’appuntamento con il Follonica Summer Talk nella splendida cornice serale del cinema all’aperto Arena Le Ferriere; il format estivo condotto da Paolo Ruffini accoglierà nuovi ospiti per un’altra serata all’insegna del divertimento e del buon gusto.

Un format dinamico e gratuito per una rassegna nuova di zecca, realizzato dall’agenzia Vera in collaborazione con il Comune di Follonica, dove il pubblico potrà trascorrere serate piacevoli e spensierate, nel segno di una ritrovata socialità ma nel pieno rispetto di tutte le regole.

L’esordio di martedì sera è stato davvero col botto, un sold out che ha confermato l’apprezzamento degli spettatori per un talk show frizzante caratterizzato da quella trasversalità in grado di soddisfare tutti i gusti, spaziando dalla cultura allo spettacolo, dallo sport alle tematiche sociali legate al territorio, alternando momenti di dibattito e dialogo a esibizioni artistiche e performance musicali raffinate.

Un grande successo insomma, con protagonisti l’influencer Stella Manente, l’istrionico Raffaello Mazzoni, la campionessa mondiale di Mma Chiara Penco, l’attore e cantante Marco Stabile e il performer Marco Gandolfi, oltre naturalmente all’ospite d’onore Lory Del Santo, a cui è stato consegnato il Premio “Meraviglia Follonica”.

Venerdì 14 agosto, a partire dalle 21.15, si replica con il carismatico e irriverente padrone di casa Paolo Ruffini che accoglierà sul palco l’iconica attrice Barbara Bouchet, Martina Di Maria, reduce dalla prima edizione della trasmissione tv La Pupa e il Secchione – E Viceversa, la soprano Courtney Mills, l’attrice comica Paola Pasqui, lo scrittore e regista toscano Lamberto Giannini e il comico e performer Massimo Bagnato. Il tutto accompagnato da tanta buona musica grazie al maestro Claudia Campolongo al pianoforte e alla voce di Giulia Sol.

A seguire l’appuntamento finale del Follonica Summer Talk in programma martedì 18 agosto. In programma anche un omaggio in occasione del ventennale del Nido del Cuculo, celebre esempio di comicità toscana.

Da sottolineare che tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme sanitarie, proprio in tal senso sarà obbligatoria la prenotazione via mail (all’indirizzo info@vera.it ) oppure via telefono e Whatsapp (al numero 346/3078370).

Un sistema studiato per tenere traccia delle presenze, come previsto dalla legge, e che contemporaneamente aiuterà gli ospiti a riservare i posti disponibili.