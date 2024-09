MANCIANO – Una giornata dedicata allo sport e al volontariato mancianesi.

L’assessorato allo sport insieme a quello al sociale hanno organizzato una manifestazione per dare la possibilità a tutte le associazioni locali di presentare le loro attività, far provare le discipline in caso di sport, e trovare nuovi soci.

Sabato 14 settembre ai campi sportivi di Manciano dalle ore 17 alla mezzanotte sarà quindi festa per tutti, grandi e piccoli, con musica, punto ristoro e tante attività da provare. La struttura polivalente sarà a disposizione delle associazioni, saranno aperti i campi da tennis, da padel, da calcetto, il palazzetto dello sport e le varie aree per dare spazio a tutti i gruppi presenti.

«Abbiamo voluto organizzare questa giornata – spiegano il vicesindaco Roberto Bulgarini, con delega al sociale e il consigliere comunale Matteo Bartolini con delega allo sport – perché crediamo fortemente nel mondo dell’associazionismo. Specialmente in un territorio come il nostro, dove le comunità sono piccole, le associazioni svolgono un ruolo chiave. L’impegno, la costanza, la dedizione con cui i gruppi mancianesi lavorano, che siano essi dediti allo sport o al volontariato, sono esemplari: lo dimostrano le tante iniziative messe in campo durante tutto l’anno che animano il nostro Comune. Ogni forma di aggregazione, sociale o sportiva che sia, è sinonimo di crescita per i bambini ma anche per gli adulti. Invitiamo tutti a partecipare: l’ingresso è gratuito. Sarà un modo per festeggiare insieme la fine dell’estate»

Ad aver risposto all’appello del Comune sono le associazioni: Comitato Bottai mancianesi, Fit N’ Dance Academy, Funny Fitness, Ranch On Ville, Usd Manciano, Avis Manciano, Avis Marsiliana, Vallerana, Sant’Andrea, la Protezione civile di Manciano, Società ginnastica mancianese, Fraternità di Misericordia, Happy Time, Il Sogno di Nidia, Hercules Gym Fitness Club, Usd Marsiliana Calcio e Judo Agorà.