Atmosfere sudamericane con le musiche di Astor Piazzolla e Celso Machado

GROSSETO – Un viaggio tra le affascinanti e colorate atmosfere della musica sudamericana attraverso l’opera del maestro del tango Astor Piazzolla, del compositore brasiliano Celso Machado, passando per la milonga di Alfonso Montes. È quanto andrà in scena venerdì 12 aprile nell’aula magna del Polo “Luciano Bianciardi” di Grosseto, grazie ai musicisti dell’A.Gi.Mus., l’associazione che si propone di diffondere la passione per la musica e per far conoscere giovani talenti.

Protagonisti di questo appuntamento Lisa Bini e Federico Mariano. Un flauto e una chitarra che promettono di affascinare il pubblico che sta mostrando un crescente interesse nei confronti delle proposte musicali dell’associazione.

Lisa Bini, classe 1995, è una flautista di eccezione che dopo gli studi terminati con il massimo dei voti, ha vinto la selezione dei conservatori toscani è stata chiamata a suonare con l’orchestra regionale Toscana. Si è aggiudicata il gradino più alto del podio in numerosi concorsi, tra i quali il III concorso musicale regionale Lions Aldobrandeschi dove ha ottenuto targa d’onore in ricordo di Palmiero Giannetti alla migliore esecuzione per strumenti a fiato e primo premio assoluto del concorso.

Lisa porta avanti un’intensa attività concertistica in Italia che va dalla musica classica alla contemporanea unita alla partecipazione a diverse incisioni. Attualmente frequenta il biennio di Musica da Camera nella classe di Tiziano Mealli e di Renzo Pelli a Firenze e lavora per il Ministero dell’Istruzione.

Altrettanto brillante il percorso professionale del ventiseienne fiorentino Federico Mariano. Diplomatosi brillantemente in chitarra al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, sotto la guida dei Maestri Paolo Paolini e Francesco Cuoghi, partecipa annualmente a stages e masterclass con i più grandi nomi del panorama chitarristico internazionale e svolge attività concertistica come solista e in varie formazioni cameristiche. Ha tenuto concerti in molte regioni italiane partecipando a importanti manifestazioni, ma è attivo anche in ambito moderno, partecipando a numerose rassegne musicali in qualità di chitarrista elettrico e acustico e collaborando con diversi musicisti. Dal 2011 svolge regolare attività didattica in ambito classico e moderno presso varie associazioni e scuole di musica di Firenze e dal 2016 presta servizio in qualità di docente di chitarra nelle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale.

Venerdì 12 aprile Lisa e Federico raccoglieranno il testimone dai giovani colleghi che si sono esibiti nei precedenti appuntamenti, promettendo un viaggio suggestivo nella musica latina.

L’accesso al concerto è gratuito, per qualsiasi informazione si può scrivere a: info@lavocediognistrumento.it o contattare il numero +39 346 3617752.